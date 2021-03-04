«РБ Лейпциг» обыграл «Вольфсбург» в матче 1/4 финала Кубка, Филипп сыграл 18 минут
В матче 1/4 финала Кубка Германии «РБ Лейпциг» переиграл «Вольфсбург». Встреча проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге и завершилась со счётом 1:0.
На 26-й минуте нападающий «Вольфсбурга» Ваутер Вегорст не реализовал пенальти, назначенный после вмешательства VAR. На 63-й минуте форвард «РБ Лейпциг» Юссуф Поульсен открыл счёт, голевую передачу отдал Александр Сёрлот. На 88-й минуте Хван Хи Чан увеличил преимущество хозяев.
Нападающий «Вольфсбурга» Максимилиан Филипп, арендованный у московского «Динамо», вышел на поле на 72-й минуте.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Фрицем. Ассистенты — Доминик Шаль и Марсель Пельгрим. Резервный арбитр — Дениз Айтекин.
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