«РБ Лейпциг» обыграл «Вольфсбург» в матче 1/4 финала Кубка, Филипп сыграл 18 минут

В матче 1/4 финала Кубка Германии «РБ Лейпциг» переиграл «Вольфсбург». Встреча проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге и завершилась со счётом 1:0.

На 26-й минуте нападающий «Вольфсбурга» Ваутер Вегорст не реализовал пенальти, назначенный после вмешательства VAR. На 63-й минуте форвард «РБ Лейпциг» Юссуф Поульсен открыл счёт, голевую передачу отдал Александр Сёрлот. На 88-й минуте Хван Хи Чан увеличил преимущество хозяев.

Нападающий «Вольфсбурга» Максимилиан Филипп, арендованный у московского «Динамо», вышел на поле на 72-й минуте.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Фрицем. Ассистенты — Доминик Шаль и Марсель Пельгрим. Резервный арбитр — Дениз Айтекин.