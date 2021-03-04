Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Кротоне» в матче Серии А

В матче 25-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала «Кротоне». Встреча прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
На 12-й минуте встречи счёт открыл защитник «Аталанты» Робин Госенс. На 23-й минуте нападающий «Кротоне» Симеон Нванкво сравнял счёт. В начале второго тайма, на 48-й минуте, защитник Хосе Паломино вновь вывел команду из Бергамо вперёд в счёте. Через 2 минуты форвард «Аталанты» Луис Мурьель забил третий гол. На 58-й минуте хавбек хозяев Йосип Иличич довёл счёт до разгромного. В концовке встречи российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук установил итоговый счёт встречи.
«Аталанта» набрала 49 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кротоне» (12) — на последнем, 20-м месте.
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