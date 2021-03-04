Источник: «Интер» уже выплатил «МЮ» бонус за Лукаку, отношения между клубами хорошие

Журналист газеты La Repubblica Франко Ванни опроверг информацию о том, что «Интер» просрочил выплату бонуса «Манчестер Юнайтед» за трансфер бельгийского форварда Ромелу Лукаку.

«Интер» должен был «МЮ» € 1,9 млн в качестве бонуса по итогам прошлого сезона. В связи с пандемией сроки выплаты пересмотрели – был назначен июль 2021 года. «Интер» уже выплатил этот бонус в январе. Отношения между клубами хорошие», – заявил Ванни.

Ранее появилась информация, что «нерадзурри» задолжали манкунианцам € 5 млн бонусов за Лукаку, а по соглашению сторон, в случае, если итальянский клуб не выплачивает один из платежей вовремя, он становится должен выплатить всю оставшуюся сумму трансфера. На данный момент «Интер» за трансфер Лукаку выплатил манкунианцам всего € 24 млн евро из положенных € 74 млн.

По сообщению источника, в качестве компенсации руководство «Манчестер Юнайтед» могло потребовать от «Интера» их футболистов. Кандидатами на подобный трансфер называли нападающего Лаутаро Мартинеса и защитника Милана Шкриньяра.