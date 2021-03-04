«Газизов полтора часа рассказывал, как я ему нужен». Попов — о возвращении в «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов поделился воспоминаниями об уходе из клуба, а также рассказал об обстоятельствах возвращения.



«На тот момент в рамках своих полномочий я уже не мог дать клубу больше. Это был 2016 год, мы завершили трансферную кампанию. Когда оформили переход Фернандо, я просто написал заявление. Это была моя инициатива. Тогда я не мог дать больше в рамках тех полномочий. Сейчас они изменились.



Звонил ли мне Федун перед возвращением? Да, это был совместный переговорный процесс… Вообще, первым мне позвонил Шамиль Камилович (Газизов, бывший генеральный директор «Спартака». — Прим. «Чемпионата») — полтора часа рассказывал, как я ему нужен. Мы договорились созвониться через неделю, чтобы я предоставил план развития спортивной составляющей клуба. Звонка я так и не дождался. После этого переговорный процесс пошёл на другом уровне», — сказал Попов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Григорию Телингатеру.

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