«Барселона» сообщила о травме Пике. Сроки восстановления неизвестны

Защитник «Барселоны» Жерар Пике получил травму в матче полуфинала Кубка Испании с «Севильей» (3:0). У 34-летнего футболиста диагностировано растяжение внутренней боковой связки правого колена, информирует пресс-служба сине-гранатовых.
Сроки восстановления Пике пока неизвестны. Гол Жерара в матче с «Севильей» помог «Барселоне» сравнять счёт по сумме двух матчей и перевести игру в дополнительное время. В овертайме каталонский клуб оказался сильнее и завоевал путёвку в финал.
В финальном матче подопечные Рональда Кумана встретятся с победителем пары «Леванте» — «Атлетик».
Действующим обладателем Кубка является «Валенсия», обыгравшая 25 мая 2019 года в финале «Барселону» со счётом 2:1 на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Розыгрыш Кубка Испании сезона-2019/2020 до сих пор не завершён из-за коронавируса.
- 4 марта 2021
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