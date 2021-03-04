«Барселона» сообщила о травме Пике. Сроки восстановления неизвестны

Защитник «Барселоны» Жерар Пике получил травму в матче полуфинала Кубка Испании с «Севильей» (3:0). У 34-летнего футболиста диагностировано растяжение внутренней боковой связки правого колена, информирует пресс-служба сине-гранатовых.

Сроки восстановления Пике пока неизвестны. Гол Жерара в матче с «Севильей» помог «Барселоне» сравнять счёт по сумме двух матчей и перевести игру в дополнительное время. В овертайме каталонский клуб оказался сильнее и завоевал путёвку в финал.

В финальном матче подопечные Рональда Кумана встретятся с победителем пары «Леванте» — «Атлетик».

Действующим обладателем Кубка является «Валенсия», обыгравшая 25 мая 2019 года в финале «Барселону» со счётом 2:1 на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Розыгрыш Кубка Испании сезона-2019/2020 до сих пор не завершён из-за коронавируса.