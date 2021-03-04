«Ливерпуль» — «Челси»: Алисон, Фабиньо, Вернер — в старте. Жота — в запасе

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Челси» на матч 29-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало — в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ливерпуль»: Алисон, Кабак, Робертсон, Александер-Арнольд, Фабиньо, Вейналдум, Джонс, Тьяго, Мане, Салах, Фирмино.
Запасные: Адриан, Неко Уильямс, Рис Уильямс, Кейта, Шакири, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Ориги, Жота.
«Челси»: Э. Менди, Кристенсен, Аспиликуэта, Рюдигер, Чилвел, Джеймс, Жоржиньо, Канте, Маунт, Вернер, Зиеш.
Запасные: Аррисабалага, Маркос Алонсо, Зума, Эмерсон, Ковачич, Пулишич, Хаверц, Жиру, Хадсон-Одои.
«Ливерпуль» в 26 матчах набрал 43 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Челси» (44) — на 5-м месте.
Матч первого круга «Челси» — «Ливерпуль» состоялся 20 сентября 2020 года и завершился победой мерсисайдцев со счётом 2:0.
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