На «Газпром Арене» планируют открыть пункт вакцинации от коронавируса
С целью сделать вакцинацию от коронавируса более доступной для населения, правительство Санкт-Петербурга планирует открыть новый антиковидный прививочный пункт на «Газпром Арене» — домашнем стадионе «Зенита». Об этом рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев.
«На сегодня у нас 130 прививочных пунктов, мы даже открыли пункты в восьми ТЦ, пошли на разные способы, чтобы обеспечить доступность. Предлагается вариант открыть прививочный пункт на «Газпром Арене». Люди, которые придут на игру, смогут сделать прививку», — сказал Эргашев в эфире телеканала «78».
Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 в торговых центрах Санкт-Петербурга открылись 24 февраля. Массовая антиковидная иммунизация населения города стартовала в середине декабря.
Во время матча «Зенит» — «Арсенал» на «Газпром Арене» будет соблюдена программа чистоты
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