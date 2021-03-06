Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин заразился коронавирусом

Председатель совета директоров ЦСКА и помощник президента РФ Максим Орешкин заразился коронавирусом. Государственному и политическому деятелю 38 лет.



«К сожалению, он заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, ему передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь», — цитирует премьер-министра РФ Михаила Мишустина ТАСС.



Сегодня, 6 марта, состоится матч ЦСКА — «Ахмат». Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 14:00 мск. Обслужит матч бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. ЦСКА в 20 играх набрал 37 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Ахмат» (26) — на 11-м месте.

ЦСКА выступил с заявлением о ситуации с Акинфеевым. Сообщалось, что у вратаря коронавирус