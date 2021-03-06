Гончаренко: ЦСКА должен ещё лучше использовать Рондона

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 21-го тура чемпионата России с «Ахматом» поделился мнением об игре голкипера Ильи Помазуна и нападающего Хосе Саломон Рондона.

«Помазун сыграл в тех моментах, где надо было сыграть. Руководил защитой, сыграл на ноль, проявил уверенность. Рондона мы должны ещё лучше использовать. Учитывая его качество, надо до конца понять, как ему доставлять мяч, чего от него ожидать. Рондон стал лучше двигаться, попадать в нужные моменты. Цепляется за мяч во всех нужных эпизодах, а гол плюс пас — то, что нужно от нападающего», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА набрал 40 очков и остался на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сократив отставание от лидера – «Зенита» (42). «Ахмат» (26) остался на 11-м месте.