Люк Шоу, завершив контратаку, увеличил преимущество «МЮ» в матче с «Манчестер Сити». Видео

В Манчестере на стадионе «Этихад» проходит центральный матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Идёт 56-я минута встречи, счёт 2:0 в пользу «красных дьяволов».



Подопечные Уле-Гуннара Сульшера увеличили преимущество на 50-й минуте. Нападающий Маркус Рашфорд, находясь в чужой штрафной, низом отпасовал на защитника Люка Шоу, который прицельно пробил в дальний нижний угол ворот.

Видео гола Люка Шоу

Это первый гол 25-летнего англичанина в нынешнем сезоне АПЛ.



«Манчестер Сити» в 27 матчах набрал 65 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «МЮ» (51) — на 3-м месте.



Матч первого круга «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» состоялся 12 декабря 2020 года и завершился вничью — 0:0.