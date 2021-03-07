Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Люк Шоу, завершив контратаку, увеличил преимущество «МЮ» в матче с «Манчестер Сити». Видео

Люк Шоу, завершив контратаку, увеличил преимущество «МЮ» в матче с «Манчестер Сити». Видео
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

В Манчестере на стадионе «Этихад» проходит центральный матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Идёт 56-я минута встречи, счёт 2:0 в пользу «красных дьяволов».

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера увеличили преимущество на 50-й минуте. Нападающий Маркус Рашфорд, находясь в чужой штрафной, низом отпасовал на защитника Люка Шоу, который прицельно пробил в дальний нижний угол ворот.

Видео гола Люка Шоу

Это первый гол 25-летнего англичанина в нынешнем сезоне АПЛ.

«Манчестер Сити» в 27 матчах набрал 65 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «МЮ» (51) — на 3-м месте.

Матч первого круга «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» состоялся 12 декабря 2020 года и завершился вничью — 0:0.

Бруну Фернандеш уже на 2-й минуте с пенальти открыл счёт в матче «МС» — «МЮ». Видео
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021