Де Брёйне — о матче с «МЮ»: иногда необходимо проиграть. Даже сейчас можно найти позитив

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал поражение «горожан» в центральном матче 27-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:2).
«Очевидно, что мы начали матч очень неудачно. Мы знали, что сегодня будет трудно. Пропустив в самом начале, мы сыграли «МЮ» на руку, и нам понадобилось около 15 минут, чтобы немного успокоиться. После мы играли уже довольно хорошо, но не забили до перерыва. Это имело значение. А в самом начале второй половины встречи допустили ошибку и пропустили второй гол.
Не самое лучшее начало матча, если уже через минуту после стартового свистка вы оказываетесь в качестве отстающих. Но у нас было ещё 90 минут, чтобы повернуть ход матча в нашу пользу. Второй гол немного сильнее расстроил нас, но я думаю, что желание и целеустремленность нашей команды были такими же, как и всегда.
Не очень приятно проигрывать в дерби, но иногда такое случается. Мы должны двигаться дальше, и уже в среду нас ждёт новый матч.
Иногда необходимо проиграть. Даже во время нашей беспроигрышной серии у нас было несколько сложных ситуаций, но тогда мы их преодолели, а сегодня — нет. Даже в поражении можно найти позитив», — приводит слова бельгийского полузащитника BBC.
Опасный удар Кевина Де Брёйне в матче с «МЮ»
«Манчестер Сити» в 28 матчах набрал 65 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «МЮ» (54) — на втором месте.
- 7 марта 2021
-
23:23
-
23:07
-
22:55
-
22:55
-
22:51
-
22:48
-
22:47
-
22:44
-
22:40
-
22:37
-
22:30
-
22:28
-
22:26
-
22:21
-
22:15
-
22:11
-
22:06
-
22:03
-
22:01
-
21:58
-
21:58
-
21:51
-
21:50
-
21:43
-
21:38
-
21:34
-
21:34
-
21:30
-
21:26
-
21:23
-
21:21
-
21:20
-
21:13
-
21:10
-
21:09