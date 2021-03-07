Де Брёйне — о матче с «МЮ»: иногда необходимо проиграть. Даже сейчас можно найти позитив

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал поражение «горожан» в центральном матче 27-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:2).



«Очевидно, что мы начали матч очень неудачно. Мы знали, что сегодня будет трудно. Пропустив в самом начале, мы сыграли «МЮ» на руку, и нам понадобилось около 15 минут, чтобы немного успокоиться. После мы играли уже довольно хорошо, но не забили до перерыва. Это имело значение. А в самом начале второй половины встречи допустили ошибку и пропустили второй гол.



Не самое лучшее начало матча, если уже через минуту после стартового свистка вы оказываетесь в качестве отстающих. Но у нас было ещё 90 минут, чтобы повернуть ход матча в нашу пользу. Второй гол немного сильнее расстроил нас, но я думаю, что желание и целеустремленность нашей команды были такими же, как и всегда.



Не очень приятно проигрывать в дерби, но иногда такое случается. Мы должны двигаться дальше, и уже в среду нас ждёт новый матч.



Иногда необходимо проиграть. Даже во время нашей беспроигрышной серии у нас было несколько сложных ситуаций, но тогда мы их преодолели, а сегодня — нет. Даже в поражении можно найти позитив», — приводит слова бельгийского полузащитника BBC.

Опасный удар Кевина Де Брёйне в матче с «МЮ»

«Манчестер Сити» в 28 матчах набрал 65 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «МЮ» (54) — на втором месте.