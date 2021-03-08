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Соболев и Ларссон феерили в снегопад, Джикия падал лицом в грязь. Фото победы «Спартака»

«Спартак» — «Краснодар». Джордан Ларссон
Соболев и Ларссон феерили в снегопад, Джикия падал лицом в грязь. Фото победы «Спартака»
Футбол / РПЛ 0
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7 марта в Москве на поле стадиона «Открытие Арена» в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал разгромную победу над «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу команды Доменико Тедеско.

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал победу.

«Прекрасная игра. После неудачных первых матчей важно было победить. Сделали всё для этого. Можно сказать, что выиграли просто. После 2:0 мы немножко расслабились. Все знают, что это очень опасный счёт. Когда ты пропускаешь, игра оживляется. Но смогли забить третий, продолжили натиск и напор. Продолжали атаковать и дальше, в итоге забили шесть», — передаёт слова Ларссона корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

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