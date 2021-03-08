Соболев и Ларссон феерили в снегопад, Джикия падал лицом в грязь. Фото победы «Спартака»

7 марта в Москве на поле стадиона «Открытие Арена» в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал разгромную победу над «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу команды Доменико Тедеско.
Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал победу.
«Прекрасная игра. После неудачных первых матчей важно было победить. Сделали всё для этого. Можно сказать, что выиграли просто. После 2:0 мы немножко расслабились. Все знают, что это очень опасный счёт. Когда ты пропускаешь, игра оживляется. Но смогли забить третий, продолжили натиск и напор. Продолжали атаковать и дальше, в итоге забили шесть», — передаёт слова Ларссона корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Лучшие фото с матча «Спартак» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
- 8 марта 2021
-
10:05
-
09:50
-
09:44
-
09:31
-
09:30
-
09:19
-
08:55
-
07:57
-
05:18
-
04:05
-
03:16
-
02:59
-
02:45
-
02:35
-
01:57
-
00:58
-
00:55
-
00:51
-
00:48
-
00:43
-
00:37
-
00:33
-
00:21
-
00:13
-
00:13
-
00:08
-
00:02
- 7 марта 2021
-
23:55
-
23:42
-
23:39
-
23:36
-
23:33
-
23:23
-
23:07
-
22:55