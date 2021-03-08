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«Рубин» открыл счёт в матче с «Зенитом». Деспотович реализовал пенальти

Казанский «Рубин» открыл счёт в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». На 41-й минуте пенальти реализовал нападающий хозяев Джордже Деспотович.

Пенальти был назначен за игру рукой Далера Кузяева в штрафной площади своей команды. Главному судье пришлось лично отправиться к монитору VAR, чтобы принять решение в этом эпизоде.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогают ему ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).

Матч «Рубин» — «Зенит» проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. На «Чемпионате» доступны платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.



«Рубин», набрав 31 очко, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (42) — на первой строчке.