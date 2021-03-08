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«Зенит» сравнял счёт в матче с «Рубином». Гол забил Сердар Азмун

«Зенит» сравнял счёт в матче с «Рубином». Гол забил Сердар Азмун
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» сравнял счёт в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Гол забил Сердар Азмун, который на 75-й минуте замкнул ударом головой подачу со штрафного от Ярослава Ракицкого.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогают ему ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).

Матч «Рубин» — «Зенит» проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. На «Чемпионате» доступны платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.

«Рубин», набрав 31 очко, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (42) — на первой строчке.

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