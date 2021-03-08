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УЕФА дисквалифицировал до конца сезона судью матча «ПСЖ» — «Истанбул»

УЕФА дисквалифицировал до конца сезона судью матча «ПСЖ» — «Истанбул»
Футбол / Лига чемпионов 0
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УЕФА вынес решение в отношении румынских судей матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир».

Резервного судью матча Себастьяна Колцеску отстранили от работы до конца сезона-2020/2021 за нарушение ст. 11 дисциплинарного регламента УЕФА ст. 6 общих положений для судей, обслуживающих матчи УЕФА (за ненадлежащее поведение во время матча), сообщает пресс-служба УЕФА. Также Колцеску пройдёт образовательную программу до 30 июня 2021 года на условиях, определенных судейской службой УЕФА.

Главный арбитр матча «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир» Октавиан Совре получил выговор и также должен будет посетить образовательные курсы. Помощник главного тренера «Истанбула» Пьер Вебо, получивший в том матче красную карточку, дисквалифицирован на один матч за неспортивное поведение.

Ранее УЕФА снял с Колцеску обвинение в расизме. Колцеску могли отстранить на 10 матчей за проявление расизма. Румынский рефери назвал Вебо «чёрным». Это не понравилось самому Вебо и форварду «Истанбула» Демба Ба.

УЕФА оправдал обвинявшегося в расизме судью матча «ПСЖ» — «Истанбул»
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