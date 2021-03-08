Экс-голкипер «МЮ»: Диего Коста — мелкая грязная крыса. Луис Суарес немного похож на него

Вратарь «Уотфорда» Бен Фостер рассказал о футболистах, против которых ему меньше всего нравилось играть.
«Против кого я больше всего не любил играть? Определённо, это Диего Коста. Он — мелкая грязная крыса. Коста только рычал, царапался, ни на секунду не оставлял тебя в покое, не давая продохнуть.
И Луис Суарес тоже был немного похож на него. Играть против него было просто ужасно: он пинался, царапался, делал что угодно.
Но это настоящие победители, я таких игроков люблю. Такие футболисты в команде нужны, такие звери», – цитирует голкипера «шершней» Daily Mail.
Бен Фостер с 2018 года защищает ворота «Уотфорда», ныне выступающем в Чемпионшипе. С 2005 по 2010 год он числился в «Манчестер Юнайтед», проведя за это время всего 12 матчей в АПЛ и дважды уезжая в аренду как раз в «Уотфорд».
Диего Коста с 2014 по 2017 год выступал в лондонском «Челси». Луис Суарес с 2011 по 2014 год защищал цвета «Ливерпуля».
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