Бен Фостер: в «МЮ» Неманья Видич был немного не в себе, но он прекрасный защитник

Вратарь «Уотфорда» Бен Фостер рассказал о самых экстравагантных партнёрах по команде в его карьере.



«Кто был самым жёстким и серьёзным партнёром по команде? Я бы сказал, что это Неманья Видич. Он был немного не в себе. Он с радостью положил бы голову на чей-нибудь ботинок, чтобы остановить летящий в него мяч. Серб — прекрасный защитник.



В «МЮ» я был с Роем Кином совсем немного, но он действительно напугал меня до смерти, если честно. Он был страшным парнем», — приводит слова 37-летнего голкипера Daily Mail.



Бен Фостер с 2018 года защищает ворота «Уотфорда», ныне выступающего в Чемпионшипе. С 2005 по 2010 год он числился в «Манчестер Юнайтед», проведя за это время всего 12 матчей в АПЛ и дважды уезжая в аренду как раз в «Уотфорд».

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