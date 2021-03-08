«Зенит» Семака проиграл все матчи с командами Слуцкого

«Зенит» под руководством главного тренера Сергея Семака проиграл все матчи командам Леонида Слуцкого.

15 марта 2014 года ЦСКА под руководством Слуцкого обыграл «Зенит» со счётом 1:0. Семак тогда исполнял обязанности главного тренера питерцев после увольнения Андре Виллаш-Боаша. 24 октября 2020 года «Рубин» Слуцкого переиграл «Зенит» Семака со счётом 2:1. Сегодня, 8 марта, команда Семака вновь уступила казанцам (1:2).

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» принимал санкт-петербургский «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:1.



Единственный гол в первой половине встречи забил «Рубин». На 41-й минуте нападающий казанцев Джордже Деспотович реализовал пенальти. На 75-й минуте гол забил Сердар Азмун, который замкнул ударом головой подачу со штрафного от Ярослава Ракицкого. «Рубин» вернул себе преимущество в добавленное время — гол в контратаке забил полузащитник казанцев Денис Макаров. На последних секундах Артём Дзюба не реализовал пенальти.