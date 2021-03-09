«С вами мы забываем о времени». Смолов поздравил женщин с 8 Марта

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов опубликовал поздравление с Международным женским днём.
«Милые женщины! Без вас жизнь — бессмысленные часы, а с вами мы забываем о времени! Будьте счастливы! А мы будем стараться сделать каждую вашу минуту бесценной», — написал Смолов на своей странице в «Инстаграме».
В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» принимал «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 0:3. На счету Смолова гол и результативная передача.
«Локомотив», набрав 34 очка, поднялся на седьмое место и теперь уступает «Ростову» по дополнительным показателям. Отставание «железнодорожников» от зоны еврокубков сократилось до трёх очков. «Арсенал» (14) продолжает находиться в зоне вылета, на 15-м месте.
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