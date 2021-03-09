Невилл: Гвардиола невероятно повилял на футбол в последние 12 лет

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне репортёр Sky Sports Гари Невилл высказался о влиянии Хосепа Гвардиолы и прочих зарубежных тренеров на английский футбол, призвав заманивать лучших из них в Премьер-лигу.



«То, как Пеп повлиял на футбол за последние 10-12 лет – это невероятно. Вспомните великих тренеров — Арриго Сакки из «Милана» с давлением и прессингом по всему полю, Сэра Алекса Фергюсона с ротацией замен и команд, которые он впервые представил в английском футболе. Великие тренеры влияют на эпохи не только результатами, но и своим стилем игры и тем, как они подходят к игре.



Прошли те времена, когда знатоки говорили: «Выходи на поле и бей большого игрока», потому что реальность такова, что мы не собираемся менять существующие тенденции футбола. Мы видели, как «Манчестер Юнайтед» в воскресенье разыгрывал мяч — Магуайр и Линделёф стоят во вратарской, а Хендерсон разыгрывал мяч с ними, подбегая к Мактоминею на углу вратарской. Мне было бы совершенно некомфортно в такой ситуации, потому что мы бы не договаривались так делать. 15 или 20 лет назад в последние 15 минут манчестерского дерби мячи бы забрасывались в штрафную к двум большим нападающим. Это была бы совершенно другая концовка игры, чем то, что мы видели в минувшем матче.



Мы не собираемся менять это обратно, почему мы должны это делать? Это развитие игры, я думаю, что это связано с влиянием Гвардиолы, Клоппа, Маурисио Почеттино, Жозе Моуринью, всех этих великих тренеров. Думаю, что Премьер-лига вернулась к успешным противостояниям в Европе благодаря тренерам. Мы раньше говорили, что хотим, чтобы лучшие игроки мира приезжали в Англию, а не в «Барселону» или «Реал» — я не согласен. Важнее, чтобы у нас были лучшие тренеры, чем лучшие игроки. Тренеры влияют на нашу игру, на наших игроков и наших тренеров. Лучшие тренеры будут создавать лучших игроков», — сказал Невилл в своём подкасте на Sky Sports.

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