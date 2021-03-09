Воспитанник «Спартака» Синодзука: получал по лицу от тренера, он меня ногами избивал

Воспитанник московского «Спартака» Иппэй Синодзука, который родился в русско-японской семье и до 15 лет жил в пригороде Токио, рассказал о насилии в японском футболе.

«Раньше в Японии действительно была такая ситуация. Когда мне было пятнадцать лет, я сделал что-то не так на тренировке и получил по лицу от тренера. Потом он меня ногами избил. Но я маленький ещё был — ничего не мог сделать в ответ.

Папа, конечно, зол был. Но ничего страшного — раньше это было в порядке вещей. Не только я так получал. Сейчас, к счастью, подобных ситуаций почти не возникает.

Последствия для тренера? Нет, тогда это считалось нормальным. Нынешние родители росли в такой же обстановке и думали, что всё нормально. Это сейчас рукоприкладство — проблема, люди хотят её решить. А раньше вообще никто об этом не говорил, всё оставалось между тренером и игроком. Если родителям расскажешь про насилие, они ответят: «Ты виноват». Культура такая была, так было принято», — приводит слова Синодзуки Sport24.