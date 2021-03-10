«Слуцкий недолюбливает нашего брата». Вилков – об отстранении после «Краснодар» – «Рубин»

Футбольный судья Михаил Вилков высказался о своём отстранении по итогам матча «Краснодар» — «Рубин».

«Об отстранении от судейства узнал из газет. Приятного мало, конечно. Хотя это было ожидаемо: совершил ошибку — получи наказание. Сразу же после игры «Краснодар» — «Рубин» осознавал, что мы ошиблись, и за это придётся нести наказание. Как раз из газет и узнал, что меня отстранили от матчей до конца 2020 года.

Что чувствовал в момент нарушения протокола? Даже не знаю, как передать эти ощущения. Мягко говоря, приятного мало. Осознание того, что произошло что-то не то, пришло ещё в перерыве. Сложно объяснить.

Буквально через пару часов понял, что могут наказать. После игры, как обычно, команды приходят подписывать электронный протокол: приносят код или же передают его через делегата. Но представителя «Рубина» не было около двух часов, затем нас оповестили, что они будут подавать протест. Еесли пароль отдают, значит протокол подписан. Но в тот день этого не было. Чувствовал исключительно расстройство. Я для себя эту страницу уже перевернул и не хочется возвращаться. Ребятам каждый раз напоминаю: «Не торопитесь. Лучше возьмите паузу».

Видел ли я слова Слуцкого после того матча? До игры стараемся меньше читать прессу, чтобы не отвлекаться. А так, конечно, мониторим газеты и спортивные издания в интернете. Что касается слов Слуцкого, я их не видел. Знаю, что Леонид Викторович недолюбливает нашего брата. Может быть, у него исторически сложилась антипатия к судьям, поэтому он так бурно реагирует», — сказал Вилков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.