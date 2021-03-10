«Так поиздеваться над двумя футболистами «Зенита» дорогого стоит». Лепёхин – о Макарове

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал гол, забитый полузащитником «Рубина» Денисом Макаровым.



«Гол от Макарова — это феномен. Думаю, этот гол долго будет сниться защитникам «Зенита». Такие мячи очень редко удается забить, особенно когда защитники высокого класса. Их вина тут есть. Причем такой гол называется издевательским. Так поиздеваться над двумя футболистами «Зенита» дорогого стоит. Наверное, эти мячи останутся в их памяти надолго.



Бывает много красивых голов. Возможно, этот мяч не самый красивый, но издевательский. Если бы это был Месси, я бы не удивился. Но когда в российском чемпионате футболист «Рубина» так забивает: убегает с центра поля, по отвратительному газону, мяч у него три раза подпрыгивает, он его умудряется укротить. Там очень много претензий к обоим игрокам «Зенита», — цитирует Лепёхина «Евро-Футбол.Ру».

Созин: Слуцкий сделал из простого парня Макарова потенциального игрока сборной России