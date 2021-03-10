Гари Линекер: мы, наконец, узнали о чём-то, что Роналду не умеет делать

Экс-футболист сборной Англии, а ныне известный телеэксперт Гари Линекер подшутил над нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду. Португалец отвернулся в стенке, когда забивался решающий мяч «Порту».



«Мы, наконец, узнали о чём-то, что Роналду не умеет делать – неподвижно стоять в стенке. «Ювентус» опять забил. 4:4, и у «Порту» преимущество по голам на выезде. Сумасшедшая игра», – написал Линекер в своём «твиттере».



Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» принимал «Порту». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Первая встреча команда завершилась победой «Порту» со счётом 2:1. Таким образом, счёт двухматчевого противостояния — 4:4. Португальцы прошли в четвертьфинал благодаря двум голам в гостях.