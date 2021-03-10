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Юрий Дюпин — игрок тура в РПЛ по версии подписчиков телеграм-канала «Чемпионата»

Юрий Дюпин — игрок тура в РПЛ по версии подписчиков телеграм-канала «Чемпионата»
Футбол / РПЛ 0

Подписчики телеграм-канала «Чемпионата» приняли участие в голосовании за лучшего футболиста 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Уверенное первое место с 29 процентами голосов занял вратарь «Рубина» Юрий Дюпин, который на 99-й минуте взял пенальти от нападающего Артёма Дзюбы и сохранил победу над «Зенитом» (2:1). Вторым стал форвард «Спартака» Александр Соболев (24 процента), который сделал дубль в ворота «Краснодара» (6:1). Третье место занял полузащитник «Рубина» Денис Макаров (23 процента), забивший победный гол в ворота «Зенита».

Остальные места распределились следующим образом: четвёртым стал нападающий «Спартака» Джордан Ларссон, пятым – форвард ЦСКА Саломон Рондон, шестым – нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов.

Хвича Кварацхелия — игрок тура в РПЛ по версии подписчиков телеграм-канала «Чемпионата»
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