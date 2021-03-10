«Нижний Новгород» проиграл «Факелу» и продлил серию без побед в ФНЛ до пяти матчей

В 29-м туре Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» принимал «Факел». Матч прошёл в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершился со счётом 1:2.



Гости вышли вперёд уже на 8-й минуте. Автором гола стал нападающий Андрей Разборов. На 31-й минуте воронежская команда удвоила преимущество благодаря точному удару полузащитника Романа Акбашева. Перед свистком на перерыв хозяева отыграли один мяч усилиями хавбека Мухаммада Султонова, однако во втором тайме так и не смогли уйти от поражения.



Безвыигрышная серия «Нижнего Новгорода» увеличилась до пяти матчей. В настоящее время команда занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, но рискует опуститься на третью строчку по итогам тура.

Результаты других матчей дня:



«СКА-Хабаровск» — «Краснодар-2» — 0:0.

«Спартак-2» — «Нефтехимик» — 0:1.

«Велес» — «Балтика» — 0:1.