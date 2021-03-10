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«Нижний Новгород» проиграл «Факелу» и продлил серию без побед в ФНЛ до пяти матчей

«Нижний Новгород» проиграл «Факелу» и продлил серию без побед в ФНЛ до пяти матчей
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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В 29-м туре Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» принимал «Факел». Матч прошёл в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершился со счётом 1:2.

Гости вышли вперёд уже на 8-й минуте. Автором гола стал нападающий Андрей Разборов. На 31-й минуте воронежская команда удвоила преимущество благодаря точному удару полузащитника Романа Акбашева. Перед свистком на перерыв хозяева отыграли один мяч усилиями хавбека Мухаммада Султонова, однако во втором тайме так и не смогли уйти от поражения.

Безвыигрышная серия «Нижнего Новгорода» увеличилась до пяти матчей. В настоящее время команда занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, но рискует опуститься на третью строчку по итогам тура.

Турнирная таблица ФНЛ
ФНЛ - Первый дивизион. 29-й тур
10 марта 2021, среда. 14:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Разборов – 8'   0:2 Акбашев – 31'   1:2 Султонов – 45'

Результаты других матчей дня:

«СКА-Хабаровск» — «Краснодар-2» — 0:0.
«Спартак-2» — «Нефтехимик» — 0:1.
«Велес» — «Балтика» — 0:1.

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