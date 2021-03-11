Маркиньос: «ПСЖ» справился с трудностями благодаря Кейлору Навасу. Он сделал эту игру

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос прокомментировал исход ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:1). В первой встрече парижане разгромили соперника со счётом 4:1, поэтому по итогам противостояния прошли в четвертьфинал.



«Это был трудный матч. Знали, что он будет отличаться от первой встречи. После того матча «Барса» стала играть лучше. Они смело применяли высокий прессинг — мы с большим трудом переходили с мячом в нападение.



В футболе приходится проходить и через хорошие, и через плохие моменты. По ходу матча приходится справляться с трудностями. Сегодня нам удалось это сделать благодаря игре нашего великолепного вратаря. Он сделал эту игру. Во втором тайме мы смотрелись лучше соперника и заслужили путевку в следующий раунд», — цитирует Маркиньоса пресс-служба УЕФА.

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