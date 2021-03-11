Тренер «Оренбурга»: ФНЛ — очень сильная лига, последняя команда может победить первую

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал разгромную победу в матче 29-го тура ФНЛ с «Торпедо» (3:0).



«Для нас сегодня была очень важная игра. Встречались команды, которые бьются за 3-4 место. Нам удалось забить три гола в этой игре. Второй тайм начали неплохо, но сделали ошибку. Наш вратарь поддержал команду и отбил пенальти. Этот момент дал нам уверенность, что можем победить. «Торпедо» играет с тремя центральными защитниками. И на флангах у них выступают футболисты, которые любят подключаться вперед. Мы большое внимание уделили флангам.



ФНЛ — очень сильная лига, здесь последняя команда может победить первую», — цитирует Личку пресс-служба лиги.



«Оренбург» набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Торпедо» (54) находится на четвёртом месте. Команда, которой руководит Сергей Игнашевич, продлила серию без побед до пяти матчей. В последний раз «Торпедо» побеждало в официальных матчах 25 ноября в матче с «Краснодаром-2».

«Оренбург» разгромил «Торпедо». Команда Игнашевича не побеждает с ноября