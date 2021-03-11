Клопп заявил, что «Ливерпуль» не выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение, что не считает свою команду способной выиграть главный еврокубковый трофей в этом сезоне.
«Единственная из причин, по которой играют в этом турнире — его хотят выиграть. Но мы не глупы, и пока что не похоже, что в этом сезоне мы победим в Лиге чемпионов. Мы должны дождаться жеребьёвки, но это будут чрезвычайно сложные игры, кто бы нам ни достался.
Мы не заглядываем так далеко — мы думаем о завтрашнем дне и о матче с «Вулверхэмптоном» в понедельник. В Лиге чемпионов, в отличие от Премьер-лиги, у нас есть импульс, но у нас будут игры, чтобы вернуть его и в АПЛ — и это определённо поможет в ЛЧ», — приводит слова Клоппа Sky Sports.
Накануне «Ливерпуль», выиграв у «Лейпцига» со счётом 2:0, вышел в четвертьфинал. В английской Премьер-лиге «красные» идут на 8-м месте.
- 11 марта 2021
-
18:33
-
18:14
-
18:13
-
17:57
-
17:49
-
17:38
-
17:36
-
17:22
-
17:11
-
17:09
-
16:53
-
16:46
-
16:46
-
16:45
-
16:43
-
16:24
-
16:14
-
16:07
-
16:03
-
15:57
-
15:52
-
15:37
-
15:23
-
15:13
-
15:08
-
14:51
-
14:50
-
14:45
-
14:41
-
14:27
-
14:19
-
14:12
-
14:07
-
14:03
-
14:00