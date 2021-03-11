Клопп заявил, что «Ливерпуль» не выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение, что не считает свою команду способной выиграть главный еврокубковый трофей в этом сезоне.

«Единственная из причин, по которой играют в этом турнире — его хотят выиграть. Но мы не глупы, и пока что не похоже, что в этом сезоне мы победим в Лиге чемпионов. Мы должны дождаться жеребьёвки, но это будут чрезвычайно сложные игры, кто бы нам ни достался.



Мы не заглядываем так далеко — мы думаем о завтрашнем дне и о матче с «Вулверхэмптоном» в понедельник. В Лиге чемпионов, в отличие от Премьер-лиги, у нас есть импульс, но у нас будут игры, чтобы вернуть его и в АПЛ — и это определённо поможет в ЛЧ», — приводит слова Клоппа Sky Sports.



Накануне «Ливерпуль», выиграв у «Лейпцига» со счётом 2:0, вышел в четвертьфинал. В английской Премьер-лиге «красные» идут на 8-м месте.