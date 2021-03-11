«Динамо» К — «Вильярреал»: стартовые составы на матч 1/8 финала ЛЕ

Сегодня, 11 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА «Динамо» Киев — «Вильярреал». Встреча пройдёт на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина). Начало матча — в 20:55 мск.

Команды объявили стартовые составы:

«Динамо» К: Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзёра, Шапаренко, Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Беседин, Жерсон Родригеш.

«Вильярреал»: Рульи, Пау Торрес, Альбиоль, Фойт, Чуквезе, Парехо, Капу, Тригерос, Педраса, Морено, Алькасер.

Матч обслужит британская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты — Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный судья — Питер Бэнкс.

Действующим обладателем титула является «Севилья». Испанская команда в финале прошлого розыгрыша турнира победила миланский «Интер».