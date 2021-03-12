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Онопко: Лобановский однажды отправил Юрана в военную часть за нарушение дисциплины

Онопко: Лобановский однажды отправил Юрана в военную часть за нарушение дисциплины
Футбол / РПЛ 0

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о категоричности Валерия Лобановского и проблеме алкоголя в юношеской сборной СССР.

«Юрана однажды отправили в военную часть за то, что он на тренировку не приехал. Немножко нарушил. Он был такой азартный. Он там не один такой был. Меня не очень любили, потому что один зарёкся: «Я пить не буду». Там пили и играли в футбол. Там практически жила юношеская сборная СССР. Он немножко нарушил, и Лобановский отправил его в часть. Говорит: «Сапоги! В часть!» Сидел там месяц.

Когда напивались, кидали бутылки в стену. Кричали: «Танки едут!». Белочку ловили. Некоторые брали водку и пили сразу после сборов, после игр», — сказал Онопко в видео на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».

Онопко — о детстве: ели воробьёв, бегали по крышам, стреляли из рогатки, в футбол гоняли
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