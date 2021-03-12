Джордан Ларссон: хорошо ладим с Промесом. Думаю, все видят — нам нравится играть вместе

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал об отношениях с вернувшимся в клуб форвардом Квинси Промесом.
«Думаю, все видят, что нам нравится играть друг с другом. Мы хорошо ладим на поле и вне его. Думаю, у нас хорошее взаимопонимание. Всегда проще играть с хорошими футболистами, так что я очень счастлив быть с ним в одной команде.
Установил ли себе цели на сезон по результативности? Никаких планок! Я стараюсь играть, забивать и помогать партнёрам по команде с ассистами в каждом матче. Не люблю ставить такие цели. Если я скажу, что хочу забить 10-15 голов и забью столько, то что дальше? Поэтому лучше не ставить себе таких планок, выкладываться на сто процентов, а после смотреть, где оказался», — сказал Ларссон в ролике на YouTube-канале «Спартака».
- 12 марта 2021
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