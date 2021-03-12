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Ларссон: в дерби с «Динамо» не хватило энергии. В таких матчах важно «убивать» соперника

Ларссон: в дерби с «Динамо» не хватило энергии. В таких матчах важно «убивать» соперника
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился мнением о причинах неудачи в матче 1/8 финала Кубка России с «Динамо» (0:2) в преддверии очередной встречи с бело-голубыми.

«Думаю, в кубковом матче с «Динамо» нам не хватило энергии. Мы не показали себя с лучшей стороны. Для таких игр важно подходить в таком же настроении, в каком мы проводили матч с «Краснодаром» (красно-белые победили со счётом 6:1. — Прим. «Чемпионата»), и «убивать» соперника. Мы сыграли плохо, а это дерби! Нам нужно больше эмоций. Надеюсь, мы сыграем так же, как и с «Краснодаром», — сказал Ларссон в ролике на YouTube-канале «Спартака».

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится завтра, 13 марта. Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.

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