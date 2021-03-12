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Гарри Кейн признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Гарри Кейн признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы 0

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, информирует официальная пресс-служба УЕФА в «Твиттере».

27-летний британский форвард сделал дубль в первом матче 1/8 финала ЛЕ с загребским «Динамо» (2:0). Первый гол был забит на 25-й минуте – Кейн оказался первым на отскоке после попадания мяча в штангу и беспрепятственно поразил пустые ворота соперника. На 70-й минуте Гарри ударом с восьми метров переиграл голкипера и установил итоговый счёт встречи.

На звание лучшего игрока недели в Лиге Европы УЕФА также претендовали Душан Тадич из «Аякса», Лоренцо Пеллегрини из «Ромы» и Роберто Сольдадо из «Гранады».

Напомним, ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся уже на следующей неделе в четверг, 18 марта.

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