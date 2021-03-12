Анхель Ди Мария продлил контракт с «ПСЖ»
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария продлил контракт с клубом, информирует официальная пресс-служба «парижан».
Стороны подписали соглашение до июня 2022 года. Прошлый контракт Ди Марии с «ПСЖ» был рассчитан до ближайшего лета. Transfermarkt оценивает стоимость Анхеля в € 28 млн.
За «ПСЖ» Ди Мария выступает с 2015 года. В нынешнем сезоне 33-летний аргентинец провёл в составе парижан 27 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 12 результативных передач. На протяжении карьеры он также выступал в лиссабонской «Бенфике», мадридском «Реале», «Манчестер Юнайтед» и аргентинском «Росарио».
Ранее Ди Мария заявил, что хочет остаться в «ПСЖ» из-за вероятности перехода в клуб партнёра по сборной Лионеля Месси.
Куман раскритиковал Ди Марию за слова о возможном переходе Месси
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