Анхель Ди Мария продлил контракт с «ПСЖ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария продлил контракт с клубом, информирует официальная пресс-служба «парижан».

Стороны подписали соглашение до июня 2022 года. Прошлый контракт Ди Марии с «ПСЖ» был рассчитан до ближайшего лета. Transfermarkt оценивает стоимость Анхеля в € 28 млн.

За «ПСЖ» Ди Мария выступает с 2015 года. В нынешнем сезоне 33-летний аргентинец провёл в составе парижан 27 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 12 результативных передач. На протяжении карьеры он также выступал в лиссабонской «Бенфике», мадридском «Реале», «Манчестер Юнайтед» и аргентинском «Росарио».

Ранее Ди Мария заявил, что хочет остаться в «ПСЖ» из-за вероятности перехода в клуб партнёра по сборной Лионеля Месси.