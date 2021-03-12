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Артуро Видаль перенёс операцию на колене

Артуро Видаль перенёс операцию на колене
Футбол / Италия 0

Сегодня, 12 марта, полузащитник миланского «Интера» Артуро Видаль перенёс операцию на мениске левого колена, информирует пресс-служба «нерадзурри».

Операция прошла успешно, чилиец уже покинул больницу. Период реабилитации Видаля после операции начнётся уже через несколько дней.

Напомним, 33-летний чилийский хавбек получил повреждение в матче 26-го тура итальянской Серии А с «Аталантой» (1:0). Он был заменён на 52-й минуте встречи.

В сезоне-2020/2021 Артуро Видаль провёл в составе «Интера» 30 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 8 млн.

Ранее сообщалось, что чилиец может продолжить карьеру в «Марселе». В услугах Видаля лично заинтересован новоиспечённый наставник «провансальцев» Хорхе Сампаоли.

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