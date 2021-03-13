Тео Эрнандес: после отпуска Ибрагимович отругал меня за лишний вес

Защитник «Милана» Тео Эрнандес рассказал о влиянии нападающего Златана Ибрагимовича на команду.



«Он придаёт игрокам храбрости, даёт множество советов, а иногда даже ругает нас. Но всё это он делает для того, чтобы мотивировать нас. Когда я вернулся из отпуска, он сказал: „Куда это ты идёшь со своими 90 килограммами?“ Да, я набрал вес, и он отругал меня. Но он также сказал, что я силён и должен стать лучше, а для этого необходимо работать. Мы следуем за Златаном. На тренировках мы полностью выкладываемся, как и он. Мы проводим невероятный год. Это наша общая заслуга», — приводит слова Эрнандеса La Gazzetta dello Sport.

Действующий контракт Ибрагимовича с «Миланом» истекает 30 июня этого года. В нынешнем сезоне Ибрагимович принял участие в 14 матчах, забил 14 голов и отдал одну результативную передачу.