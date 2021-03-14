В полиции подтвердили факт избиения игрока «Локомотива»

Полиция подтвердила, что после матча Юношеской футбольной лиги-2 «Локомотив» — «Чертаново» (2:1), состоявшегося 13 марта, игроки гостей избили защитника железнодорожников Максима Шнапцева.

«В 21:30 в полицию поступила телефонограмма из больницы о поступлении к ним несовершеннолетнего с телесными повреждениями, которые, с его слов, он получил на Большой Черкизовской улице, 125, от известных ему граждан. Проводится проверка», — приводит ТАСС сообщение от пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Напомним, ранее «Чемпионат» первым сообщил об инциденте. «Избили Максима Шнапцева после игры. У него сотрясение мозга и перелом, пришлось вызывать полицию», – сообщил один из источников. РФС сообщил, что запросил информацию у клубов, чтобы разобраться в произошедшем.

