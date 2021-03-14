«А Промес играл сегодня?» Орещук – о выступлении Квинси в матче с «Динамо»

Футбольный агент Роман Орещук с иронией высказался об игре 29-летнего нидерландского нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в матче 22-го тура чемпионата России с московским «Динамо», в котором подопечные Доменико Тедеско одержали выездную победу со счётом 2:1.
«А Промес играл сегодня?» — поинтересовался Орещук у подписчиков в «Твиттере».
В матче с «Динамо» Промес провёл на поле 74 минуты и отметился лишь полученным предупреждением. Его заменил аргентинец Эсекьель Понсе. Для нидерландца эта игра стала 3-й после возвращения в Россию, ранее он отличился голом и результативной передачей в домашнем матче с «Краснодаром», который завершился разгромной победой красно-белых со счётом 6:1.
Напомним, что переход Промеса в «Спартак» состоялся 25 февраля. Стороны заключили соглашение сроком на 3,5 года, а сумма трансфера по версии Transfermarkt.de составила € 8,5 млн.
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