Рондон рассказал, будет ли он праздновать гол за ЦСКА в ворота «Зенита»

31-летний венесуэльский форвард московского ЦСКА Хосе Саломон Рондон рассказал о возвращении в Россию, а также ответил на вопрос, будет ли он праздновать гол в ворота санкт-петербургского «Зенита».

«Возвращение в Россию было лучшим решением, я рад этому, потому что мне необходимо снова набрать игровой ритм, почувствовать конкурентоспособность. Долгое отсутствие игровой практики – не лучшим образом может повлиять на здоровье футболиста. Тем более, я уже становился чемпионом здесь с «Зенитом», поэтому и принял решение приехать в ЦСКА, который борется за чемпионство и выход в Лигу чемпионов.

Отпраздную ли гол в ворота «Зенита»? Это уже случалось со мной, когда я перешёл из «Рубина» в «Зенит». Тогда я забил три мяча и праздновал каждый из них, так как я форвард и живу за счёт забитых мячей. Думаю, что и гол в ворота «Зенита» бы отпраздновал. Конечно, у меня остались приятные воспоминания о клубе и Санкт-Петербурге», — цитирует Рондона Marca.

Напомним, что встреча 23-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» состоится в среду, 17 марта. Начало игры – 20:00 мск. Накануне «армейцы» на выезде уступили тульскому «Арсеналу» (1:2), а сине-бело-голубые разгромили «Ахмат» (4:0).