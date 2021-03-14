Сульшер не стал жалеть Мойеса за период его работы в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил на вопрос, сочувствует ли он Дэвиду Мойесу за неудачный опыт в качестве наставника «дьяволов».
«Не думаю, что можно пожалеть кого-то, кто руководил «Манчестер Юнайтед». Дэвид не согласился бы, если бы он не хотел этот пост. Это работа мечты для многих менеджеров, и, к сожалению, Дэвид продержался не так долго, как ему хотелось бы.
Но в «Вест Хэме» он снова доказывает, на что способен. Должен сказать, Дэвид добился значительных успехов с ними и в прошлом, и в этом сезонах. Майкл Антонио летает, Томаш Соучек забивает голы — и они опираются на это. После неудачного старта — я помню, они проиграли «Ньюкаслу» 0:2 в первом туре — Дэвид принял некоторые решения, придерживался их, и они добились успеха», — цитирует Сульшера Coal.com.
Мойес пришёл в «МЮ» после ухода Сэра Алекса Фергюсона в 2013 году, но был уволен в апреле 2014 года, когда «дьяволы» шли на 7-м месте в АПЛ. После этого шотландский специалист возглавлял «Реал Сосьедад» и «Сандерленд».
«Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» сыграют в рамках АПЛ сегодня на «Олд Траффорд», начало матча в 22:15 мск.
- 14 марта 2021
-
13:39
-
13:34
-
13:21
-
13:15
-
13:13
-
12:54
-
12:51
-
12:35
-
12:35
-
12:03
-
12:00
-
11:36
-
11:22
-
11:16
-
11:00
-
10:56
-
10:38
-
10:28
-
10:15
-
10:09
-
09:59
-
09:54
-
09:37
-
09:37
-
09:30
-
09:30
-
09:22
-
09:10
-
08:50
-
05:16
-
04:04
-
02:45
-
02:14
-
02:05
-
01:49