Сульшер не стал жалеть Мойеса за период его работы в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил на вопрос, сочувствует ли он Дэвиду Мойесу за неудачный опыт в качестве наставника «дьяволов».



«Не думаю, что можно пожалеть кого-то, кто руководил «Манчестер Юнайтед». Дэвид не согласился бы, если бы он не хотел этот пост. Это работа мечты для многих менеджеров, и, к сожалению, Дэвид продержался не так долго, как ему хотелось бы.



Но в «Вест Хэме» он снова доказывает, на что способен. Должен сказать, Дэвид добился значительных успехов с ними и в прошлом, и в этом сезонах. Майкл Антонио летает, Томаш Соучек забивает голы — и они опираются на это. После неудачного старта — я помню, они проиграли «Ньюкаслу» 0:2 в первом туре — Дэвид принял некоторые решения, придерживался их, и они добились успеха», — цитирует Сульшера Coal.com.



Мойес пришёл в «МЮ» после ухода Сэра Алекса Фергюсона в 2013 году, но был уволен в апреле 2014 года, когда «дьяволы» шли на 7-м месте в АПЛ. После этого шотландский специалист возглавлял «Реал Сосьедад» и «Сандерленд».



«Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» сыграют в рамках АПЛ сегодня на «Олд Траффорд», начало матча в 22:15 мск.

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