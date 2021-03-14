Червиченко: если Соболева не вызовут в сборную России, значит, с ней не всё в порядке

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о нападающем красно-белых Александре Соболеве.

«Соболев – молодец, центр напряжения. Своим желанием заряжает всех: летит, давит, головой лезет, ногами. На бровке сражается, впереди сражается. По желанию, самоотдаче и результативности – сейчас он наш лучший нападающий. Если поставить Соболева, Дзюбу и Деспотовича, то Соболев сейчас главный форвард чемпионата из фактурных игроков. Мы не знаем, состоится ли матч нашей сборной с Мальтой. Но если состоится, то Соболев должен получить шанс. Если Соболева не вызовут в сборную, то значит с ней не всё в порядке. Не знаю, что он ещё должен сделать, чтобы в неё попасть. Сейчас и по желанию, и по исполнению он лучше Артёма», — написал Червиченко в своей авторской колонке на «Чемпионате».