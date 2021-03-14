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Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с лидером Лиги 1

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с лидером Лиги 1
Футбол / Франция 0

Сегодня, 14 марта, «Монако» встретится с «Лиллем» в матче Лиги 1. Матч пройдёт на стадионе «Луи II» в Фонвьее (Монако). Начало встречи — в 19:05 мск.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин начнёт матч в стартовом составе.

«Монако»: Лекомт, Марипан, Энрике, Дисаси, Агилар, Бадьяшиле, Чуамени, Головин, Фофана, Бен Йеддер, Фолланд.

«Лилль»: Маньян, Челик, Ботман, Фонте, Рейнилдо, Бамба, Санчеш, Андре, Давид, Иконе, Веа.

Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера футболиста составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет. В нынешнем сезоне россиянин провёл за «Монако» 14 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

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