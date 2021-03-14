«Арсенал» — «Тоттенхэм»: судья удалил Эрика Ламелу при счёте 2:1 в пользу «канониров»

В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» в матче 28-го тура английской Премьер-лиги проходит северолондонское дерби «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Идёт 76-я минута встречи, счёт 2:1 в пользу «канониров».



На 75-й минуте судья за вторую жёлтую карточку удалил вингера «шпор» Эрика Ламелу. 29-летний аргентинец получил второе предупреждение за отмашку от защитника «Арсенала» Кирана Тирни поблизости от центра поля.

Эрик Ламела вышел на поле на 19-й минуте, заменив травмированного Сон Хын Мина, и через 14 минут открыл счёт в матче, забив потрясающий гол рабоной.

Видео гола Эрика Ламелы

Подопечные Жозе Моуринью в 27 матчах набрали 45 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (38) — на 10-м месте.



В первом круге турнира подопечные Жозе Моуринью обыграли «Арсенал» со счётом 2:0. Встреча состоялась 6 декабря 2020 года.