«Это был классный день». Кутепов — о победе «Спартака» над «Динамо»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал победу в матче с «Динамо» (2:1).
«Это был классный день. +3 очка, 90 минут в старте, мощная поддержка на стадионе. С победой, красно-белые! Вы как?» — написал Кутепов на своей странице в «Инстаграме».
В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» переиграл «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась со счётом 2:1.
На 18-й минуте защитник «Спартака» Павел Маслов отправил мяч в свои ворота. Лесовой получил пас в штрафной, дошёл до лицевой и прострелил вдоль ворот, а Маслов вогнал мяч в сетку. Судья сигнализировал об офсайде, однако гол был засчитан после вмешательства VAR. Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес сравнял счёт. На 30-й минуте Соболев здорово развернулся в борьбе с Евгеньевым и вырезал перевод в свободную зону, Мозес принял мяч в штрафной и мощно пробил в дальний нижний угол.
Во втором тайме нападающий «Спартака» Александр Соболев реализовал пенальти. На 62-й минуте судья усмотрел игру рукой у защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева. Сергей Иванов посмотрел видеоповтор и указал на точку. Соболев с пенальти уложил мяч в нижний угол ворот.
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