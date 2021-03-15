Созин: в Европе восемь лет ждали, чтобы наехать на Обухова. Зачем?

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о возможной дисквалификации нападающего «Ростова» Владимира Обухова за использование допинга.

«В Европе ждали восемь лет, чтобы наехать на Обухова. Зачем и чего ждали? Что он станет ведущим игроком сборной? Я могу понять, что кто-то, наверное, как и все в мире, что-то принимает. Но вспоминать это через восемь лет – странно. Может, такие правила игры, но для меня это, как если бы после просмотра VAR после игры переигрывали бы матчи», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В официальном письме ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева сказано, что допинг-проба футболиста, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске и значившаяся как отрицательная, в действительности содержала следы запрещённого вещества — метандиенона.