Черчесов: мы с Галактионовым не приносили жертв. Ситуация с Сафоновым разрешилась сама

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о взаимодействии с наставником молодёжной национальной команды Михаилом Галактионовым при определении списка игроков на предстоящие матчи.
«Никто никому не приносил жертв из нас с Галактионовым. Да, мы общаемся каждую неделю. Приняли такие решения. Возможно, возник бы вопрос по Сафонову, но ситуация сама разрешилась, так получилось. С листа почти никто не играет в сборной. Выдёргивать из молодёжки тех, кто попал на чемпионат Европы…
Если бы у нас была стопроцентная уверенность, что какой-то игрок приедет и сыграет за основу, то этот игрок был бы у нас. Есть обойма молодых игроков, на кого мы обращаем внимание. Уверен, в будущем они будут за нас играть», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 15 марта 2021
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