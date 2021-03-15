Галактионов: Захарян дал основания считать, что он готов к молодёжной сборной
Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал вызов в сборную полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
«Это качественный футболист, который на протяжении сборов, на которых мы были, играл. Он дал все основания считать, что он готов к молодёжной сборной. Мы не смотрим на имена, фамилии, возраст. Мы смотрим на качество игры. Он будет претендовать на место в здоровой конкуренции», — передаёт слова Галактионов корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Групповой этап чемпионата Европы среди молодёжных команд пройдёт с 23 по 31 марта в городах Дьер (Венгрия) и Сомбатхей (Венгрия). Соперниками команды Михаила Галактионова станут сборные Исландии, Франции и Дании. Эти матчи пройдут 25, 28 и 31 марта.
Объявлен состав молодёжной сборной России на чемпионат Европы
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