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Агент Маньяков: «Вильярреал» вряд ли следил за Иосифовым. Это, скорее, работа коллег

Агент Маньяков: «Вильярреал» вряд ли следил за Иосифовым. Это, скорее, работа коллег
Футбол / РПЛ 0
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Агент Александр Маньяков прокомментировал вероятный переход полузащитника московского «Локомотива» Никиты Иосифова в «Вильярреал».

«Для кого-то трансфер Никиты в Испанию стал неожиданностью, но давайте похвалим парня за принятый вызов. Теперь несколько важных вещей:

• Иосифов отказался от нового контракта с «Локомотивом». Условия «Вильярреала» – такие же или даже попроще.

• Никита уже играл за основу «Локо», был на хорошем счету. И сейчас он отказывается от нового контракта и меняет тепличные условия на европейскую лигу, где нужно заново доказывать.

• «Вильярреал» вряд ли следил за Иосифовым. Это, скорее, работа коллег, которая заслуживает уважения. Молодого российского футболиста-ноунейма (для Европы) они устроили в заметный европейский клуб.

• Не устану повторять, что такие переходы хороши для российской футбольной индустрии. Европейские клубы не только поглядывают на наших молодых ребят, но и в отдельных случаях не бояться приглашать их к себе. А «Вильярреал» уже давно дает шанс россиянам: Черышев, Швец, в прошлом году в систему клуба попал защитник Ефремов, теперь вот Иосифов. Никите желаю удачи», — написал Маньяков в своём телеграм-канале.

19-летний футболист близок к подписанию контракта с «Вильярреалом». Действующее соглашение Иосифова с «Локомотивом» рассчитано до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне Иосифов принял участие в 4 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. За основную команду «Локомотива» полузащитник выступает с 2019 года.

Хавбек «Локомотива» Иосифов близок к заключению контракта с «Вильярреалом»
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