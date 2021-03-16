«Надеюсь, Руй Патрисиу в порядке». Александер-Арнольд — о победе над «Вулверхэмптоном»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд прокомментировал победу в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптон Уондерерс» (1:0).
«Большая победа. Надеюсь, Руй Патрисиу в порядке», — написал Александер-Арнольд в своём «твиттере».
Счёт был открыт на второй добавленной к первому тайму минуте. Нападающий гостей Садио Мане отпасовал низом на левый край штрафной, откуда Диогу Жота ударом в касание отправил мяч точно в ближний угол ворот Патрисиу.
На 86-й минуте тяжелейшую травму получил вратарь «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу. Капитан «волков» Коннор Коди, пытаясь блокировать удар Мохамеда Салаха, въехал коленом в голову собственному голкиперу. Матч был приостановлен на 14 минут, пока медицинский персонал и врачи скорой помощи оказывали помощь Патрисиу. Португалец покинул поле на носилках.
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